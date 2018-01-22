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| | В сети выставили на продажу Верховную Раду со всем содержимым

В сети выставили на продажу Верховную Раду со всем содержимым

Сегодня, 09:03
На просторах сети неизвестный украинец решил разместить объявление о том, что Верховная Рада Украины выставлена на продажу. Объявление появилось на одном из главных украинских тематических форумов OLX. Цену за парламент пользователь назначил довольно скромную и остановилась она у отметки в 10 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей).
 

В сети выставили на продажу Верховную Раду со всем содержимым

 

«Продам Верховную Раду, со всем содержимым. Недорого, по причине ненадобности. Брал когда-то для себя, но дорого и тянет на дно. Обменяют на домик у моря», - говорится в юмористическом объявлении.
 
Автор объявления был зарегистрирован на сайте, начиная с 2016 года и занимается, в основном, торговлей запчастями к электронным приборам.
 
Заявка была размещена в разделе «Недвижимости» и на момент публикации была просмотрена почти 5 тысячами пользователей. Информация о том, что украинский парламент стал предметом «торга» уже появилась в социальных сетях и активно обсуждается пользователями.
 
Один из пользователей Facebook, к примеру, заявил о том, что искренне заинтересовался «неплохой жилплощадью в центре города». Другой комментатор также в шутку отметил, что можно ли забрать Верховную раду без содержимого, ведь «вывоз мусора» нормально так стоит.

Николай Офицеров
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