Британия разрешила платежи через мессенджеры

Девять самых влиятельных банков Великобритании позволят проводить финансовые операции сторонним организациям. На практике это означает, что пользователи начнут осуществлять платежи через мессенджеры. Информацию о нововведениях распространяют английские СМИ.

Домбровский Сергей

В Британии начинает действовать проект «Банковское обслуживание в открытом формате». Теперь клиенты смогут с непринужденностью менять финансовые организации, если им не понравится качество обслуживания. Сторонним компаниям позволят управлять денежными средствами и осуществлять платежи. В результате подобных трансформаций значительную выгоду получат Facebook и Google.Facebook начнет осуществлять переводы с помощью мессенджера WhatsApp, компания уже имеет подобную практику в других государствах, но чересчур консервативные англичане до сих пор не разрешали вводить такой сервис у них в стране. В перспективе Google Pay станут использовать в Британии так же активно, как и в США, где люди осуществляют покупки в виртуальных магазинах, приобретают путевки на поездки в разные страны. Ранее Facebook и Google вынуждены были договариваться с банками, а это значительно ограничивало их права, сейчас ситуация для американских компаний улучшилась.