В Google и Mozilla AV1 полностью вытеснит JPEG

Главный исследователь, разработчик сервиса Mozilla Тим Террибери, заявил, что их технология сжатия на 15% эффективнее, чем аналогичный «прессинг» HEIC от Apple. Его запустили одновременно с релизом iOS 11 прошлой осенью.
Ищут альтернативу JPEG и другие ресурсы. Один из них 500px – ресурс, специализирующийся на обмене и продаже изображений высокого разрешения. Его генеральный менеджер Келли Томпсон подчеркивает недопустимость в современном мире использовать технологию сжатия двадцатилетней давности.
В работе над AV1 принимают участие все интернет-гиганты, в том числе Google, Microsoft, Mozilla, Netflix, Amazon, Hulu, Facebook, YouTube и даже Apple. Они скооперировались с крупными производителями чипсетов Intel, NVIDIA и ARM. Это позволяет предположить, что проблем с поддержкой аппаратного ускорения не возникнет.
Подчеркивается, что технология сжатия AV1 разработана для сжатия видеофайлов, однако годится и для работы с фотографиями. Приспособить ее для работы с изображениями хотят все члены кооператива.