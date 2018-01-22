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| | В Google и Mozilla AV1 полностью вытеснит JPEG

В Google и Mozilla AV1 полностью вытеснит JPEG

Сегодня, 06:40
Google, Mozilla и некоторые другие интернет-компании разрабатывают новый формат для сжатия изображений AV1. Новый формат создается в рамках НКО Alliance for Open Media. Предполагается, что новая разработка полностью вытеснит JPEG, который давно устарел.

В Google и Mozilla AV1 полностью вытеснит JPEG

 

Главный исследователь, разработчик сервиса Mozilla Тим Террибери, заявил, что их технология сжатия на 15% эффективнее, чем аналогичный «прессинг» HEIC от Apple. Его запустили одновременно с релизом iOS 11 прошлой осенью.

Ищут альтернативу JPEG и другие ресурсы. Один из них 500px – ресурс, специализирующийся на обмене и продаже изображений высокого разрешения. Его генеральный менеджер Келли Томпсон подчеркивает недопустимость в современном мире использовать технологию сжатия двадцатилетней давности.

В работе над AV1 принимают участие все интернет-гиганты, в том числе Google, Microsoft, Mozilla, Netflix, Amazon, Hulu, Facebook, YouTube и даже Apple. Они скооперировались с крупными производителями чипсетов Intel, NVIDIA и ARM. Это позволяет предположить, что проблем с поддержкой аппаратного ускорения не возникнет.

Подчеркивается, что технология сжатия AV1 разработана для сжатия видеофайлов, однако годится и для работы с фотографиями. Приспособить ее для работы с изображениями хотят все члены кооператива.
Дарья Светозарова
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