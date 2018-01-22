В Google и Mozilla AV1 полностью вытеснит JPEG

Google, Mozilla и некоторые другие интернет-компании разрабатывают новый формат для сжатия изображений AV1. Новый формат создается в рамках НКО Alliance for Open Media. Предполагается, что новая разработка полностью вытеснит JPEG, который давно устарел.

Дарья Светозарова

Главный исследователь, разработчик сервиса Mozilla Тим Террибери, заявил, что их технология сжатия на 15% эффективнее, чем аналогичный «прессинг» HEIC от Apple. Его запустили одновременно с релизом iOS 11 прошлой осенью.Ищут альтернативу JPEG и другие ресурсы. Один из них 500px – ресурс, специализирующийся на обмене и продаже изображений высокого разрешения. Его генеральный менеджер Келли Томпсон подчеркивает недопустимость в современном мире использовать технологию сжатия двадцатилетней давности.В работе над AV1 принимают участие все интернет-гиганты, в том числе Google, Microsoft, Mozilla, Netflix, Amazon, Hulu, Facebook, YouTube и даже Apple. Они скооперировались с крупными производителями чипсетов Intel, NVIDIA и ARM. Это позволяет предположить, что проблем с поддержкой аппаратного ускорения не возникнет.Подчеркивается, что технология сжатия AV1 разработана для сжатия видеофайлов, однако годится и для работы с фотографиями. Приспособить ее для работы с изображениями хотят все члены кооператива.