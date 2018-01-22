Эксперты выяснили, почему соцсети стали клонами друг друга

На сегодняшний день сложно представить жизнь без соцсетей. Большинство интернет-пользователей имеют странички в нескольких соцпорталах и чатах. Функции, которые предлагают эти сайты принципиально ничем не отличаются.

Дарья Светозарова

В конце нулевых годов 21 столетия популярность приобрели текстовые интернет-блоги, однако уже в 11-12 годах их популярность стала сходить на нет из-за популяризации видеохостингов, к примеру, YouTube, Vimeo. Пользователи склонны посмотреть десятиминутный ролик и не тратить время на чтение развернутого текстового файла. Кроме того, некоторые блогеры нуждаются в визуализации своих журналов. К примеру, если блог о путешествиях или моде.Еще одна причина обезличивания соцсетей – утрата ими индивидуальности. Раньше, каждый из соцпорталов имел свою «фишку». Например, в Twitter можно было найти интересные меткие цитаты на злобу дня, а в Facebook пользователи заходили, если хотели узнать побольше из жизни звезд шоу-бизнеса и политиков. А удобство переписки и доступность музыки всегда были привилегией российской соцсети «ВКонтакте».Однако в погоне за подписчиками админы стали заимствовать функции у конкурентов. За примерами далеко ходить не нужно. Instagram сначала была первой соцсетью с «Историями», хоть и принадлежала идея сервису Snapchat. Теперь этот раздел появился в Facebook, «ВКонтакте» и даже WhatsApp. Ни одна из соцсетей не может удивлять эксклюзивом долго – очень скоро его дублируют конкуренты.