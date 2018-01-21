Google и YouTube добавят больше цензуры в преддверии выборов в Конгресс США-2018

Поисковик Google и видеохостинг YouTube добавят больше цензуры в преддверии выборов в Конгресс США-2018. Как сообщает VistaNews, причина в многочисленных скандалах и поиске шпионов, которые имели место, когда голосовали за президента США.

Представители видеохостинга YouTube отметили, что в настоящее время открыты вакансии для тех, кто сможет при помощи специально разработанных алгоритмов вести анализ контента. То, что может оказать негативное влияние на выборы в Конгресс, удалят. Примерно по такой же системе начнут работать и в Google.

Сотрудники компании начнут проводить мониторинг всей текстовой (а порой и визуальной» информации, поставляемой в поисковик. Руководство Google акцентирует внимание на том, что, вероятно, ошибок всё равно не удастся избежать, однако обещает максимум объективности.

Ирина Летинская