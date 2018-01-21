Google и YouTube добавят больше цензуры в преддверии выборов в Конгресс США-2018

Google и YouTube добавят больше цензуры в преддверии выборов в Конгресс США-2018Вчера, 16:30
Google назвал победителем выборов президента России Владимира Путина. Поисковик браузера по соответственному запросу выдал инициалы главы Кремля.
8 ноября состоятся выборы главы государства в США. Их проведение планируют транслировать в Google и YouTube.
На данный момент компания Google сообщила о том, что разрабатывает поисковик и YouTube для детей. Компания работает над их созданием для того, чтобы интернет