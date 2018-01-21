Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Мнения

Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Киска в шпагате: Зачем Волочкова покупает сама себе цветы?

От Редактора

Киска в шпагате: Зачем Волочкова покупает сама себе цветы?

Традиционная поза на все случаи жизни.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Google и YouTube добавят больше цензуры в преддверии выборов в Конгресс США-2018

Google и YouTube добавят больше цензуры в преддверии выборов в Конгресс США-2018

Вчера, 16:30
Поисковик Google и видеохостинг YouTube добавят больше цензуры в преддверии выборов в Конгресс США-2018. Как сообщает VistaNews, причина в многочисленных скандалах и поиске шпионов, которые имели место, когда голосовали за президента США.

Google и YouTube добавят больше цензуры в преддверии выборов в Конгресс США-2018

 

Представители видеохостинга YouTube отметили, что в настоящее время открыты вакансии для тех, кто сможет при помощи специально разработанных алгоритмов вести анализ контента. То, что может оказать негативное влияние на выборы в Конгресс, удалят. Примерно по такой же системе начнут работать и в Google.

Сотрудники компании начнут проводить мониторинг всей текстовой (а порой и визуальной» информации, поставляемой в поисковик. Руководство Google акцентирует внимание на том, что, вероятно, ошибок всё равно не удастся избежать, однако обещает максимум объективности.

Ирина Летинская
Новости по теме
Google назвал Путина победителем выборов президента в 2018 году
Google назвал Путина победителем выборов президента в 2018 году

Google назвал победителем выборов президента России Владимира Путина. Поисковик браузера по соответственному запросу выдал инициалы главы Кремля.

С результатами президентских выборов в США можно будет на Google и YouTube
С результатами президентских выборов в США можно будет на Google и YouTube

8 ноября состоятся выборы главы государства в США. Их проведение планируют транслировать в Google и YouTube.

Для детей Google разрабатывает поисковик и YouTube
Для детей Google разрабатывает поисковик и YouTube

На данный момент компания Google сообщила о том, что разрабатывает поисковик и YouTube для детей. Компания работает над их созданием для того, чтобы интернет

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости