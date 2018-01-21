Samsung частично удалит резервные копии из облачного хранилища

Компания Samsung меняет условия использования облачного хранилища Samsung Cloud для мобильных устройств Galaxy. Южнокорейская корпорация намерена частично удалить резервные копии из базы.

Домбровский Сергей

Пользователи имеют время до шестого февраля, дабы решить проблему хранения данных. После этой даты информация о сторонних разработчиках в Samsung Cloud удалится. Владельцам бэкапов разошлют сообщения с просьбой перейти на другие виртуальные ресурсы для сохранения резервных копий. По словам представителей компании Samsung, нововведения не затронут «безопасные каталоги» специальной области хранилища Galaxy. Из этих частей облака можно восстановить данные утерянного смартфона.Фирменные приложения Samsung можно будет по-прежнему хранить в Cloud. Облако позволяет загружать до 15 ГБ. Юзеры могут не беспокоиться об информации, даже если произойдет потеря данных. С помощью ресурса Samsung Cloud, сведения без проблем восстановятся. Многие переживают по поводу частичного прекращения функционирования сервиса.