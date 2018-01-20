Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

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Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

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| | Удар артиллерии по штабу «Правого сектора»* сняли на видео

Удар артиллерии по штабу «Правого сектора»* сняли на видео

Вчера, 19:14
В Сеть попал ролик, который демонстрирует удачную атаку артиллеристов ДНР. В результате нападения ополченцев из Донецкой Народной Республики, позиции ВСУ оказались полностью разбомбленными. Видео появилось в интернете 18 января.

Удар артиллерии по штабу «Правого сектора»* сняли на видео

 

Отмечается, что съемки проводились в мае-июне 2017-го. Сначала кадры демонстрируют, как ведется обстрел с артиллерийских орудий по позициям запрещенного в России «Правого сектора» в селе Пески под Донецком. На линии огня оказались дом экстремистов и пристройки. Под обстрелом оказались и несколько машин.


Далее показали, как производились удары по позициям украинских силовиков и их бронемашинам. Дрон зафиксировал поражение артснарядом танком Т-64. Авторы ролика подчеркивают, что в подборку вошли только удачные атаки. Ранее в интернет попало видео разрушенного Дебальцево после событий 2015 года. В поле зрения камеры попали руины блокпоста ВСУ и искореженные танки.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Дарья Светозарова
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