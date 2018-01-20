Украина заняла 27-е место по посещению PornHub

Сайт PornHub составил рейтинг посещаемости, и, оказывается, что из всех стран мира Украина занимает 27 место.

Представители PornHub подчеркнули, что 20% украинских пользователей, посещавших сайт, были женщинами.

Пелагея Лебединская

В 2017 году известный порно-сайт создал отчет, в котором предоставил рейтинг посещаемости. Чаще всего пользователями сайта в погоне за "взрослым" контентом становятся американцы. Россияне в рейтинге заняли 18 место, а украинцы - 27-е.