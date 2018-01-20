Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

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| | Украина заняла 27-е место по посещению PornHub

Украина заняла 27-е место по посещению PornHub

Вчера, 16:03
Сайт PornHub составил рейтинг посещаемости, и, оказывается, что из всех стран мира Украина занимает 27 место.

Украина заняла 27-е место по посещению PornHub

 

В 2017 году известный порно-сайт создал отчет, в котором предоставил рейтинг посещаемости. Чаще всего пользователями сайта в погоне за "взрослым" контентом становятся американцы. Россияне в рейтинге заняли 18 место, а украинцы - 27-е.
 
Представители PornHub подчеркнули, что 20% украинских пользователей, посещавших сайт, были женщинами.

Пелагея Лебединская
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