Украина заняла 27-е место по посещению PornHub

В 2017 году известный порно-сайт создал отчет, в котором предоставил рейтинг посещаемости. Чаще всего пользователями сайта в погоне за "взрослым" контентом становятся американцы. Россияне в рейтинге заняли 18 место, а украинцы - 27-е.
Украина заняла 27-е место по посещению PornHubВчера, 16:03
Специалисты ресурса Pornhub обнаружили снижение трафика во время презентации Apple 12 сентября. Об этом они сообщили представителям СМИ.
Российские пользователи 13 сентября начали публиковать в соцсетях протесты против блокировки порнографического сайта PornHub. 8 сентября Крыловский районный
Известный портал PornHub составил подробную статистику о различиях в потреблении порно между владельцами устройств на iOS и устройств на Android. Вся