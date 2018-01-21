Социальная сеть Mylistory догоняет по рейтингу сеть Instagram

Социальная сеть Mylistory, которая была разработана в Чечне, набрала уже больше 100 000 пользователей, которые зарегистрировались в сети.

Пелагея Лебединская

Создатель социальной сети Mylistory Эсханов дал интервью, в котором поведал, что над созданием чеченской социальной сети трудились в течении 10-и лет восемь российских специалистов. Которые и в дальнейшем продолжат работать над улучшением сети. И в данный момент количество пользователей сети достигло шестизначного числа, А это означает, что Mylistory может уже посоревноваться по популярности со всеми известной в мире сетью Instagram, которые по рейтингу подписчиков уже почти сравнились.Отметим, что социальная сеть Mylistory была создана после того, как в соцсетях Facebook и Instagram были заблокированы аккаунты чеченских лидеров.