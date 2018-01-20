Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

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Гуманоид с кислородной маской на Луне: Труп пришельца похож на человеческие останки

Правда или вымысел?

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

От Редактора

Бузова опубликовала снимок с НЛО: Пришельцы или пиар?

У Бузовой появились фанаты с другой планеты?

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| | Пользователи Facebook сами определят достоверные источники новостей

Пользователи Facebook сами определят достоверные источники новостей

Сегодня, 13:14
Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг сообщил пользователям портала о том, что они смогут сами определить, каким новостным сайтам они доверяют больше всего. Объем рекламы и новостей будет снижен в рамках новой политики компании с пяти до четырех процентов, вместо этого будет больше пропускная способность сообщений от друзей пользователей.

Пользователи Facebook сами определят достоверные источники новостей

 

Представители соцсети подчеркивают, что в современном мире растет поток недостоверной информации. В связи с этим Facebook вводит проверку всех данных, которые попадают в веб-пространство портала. По мнению сотрудников компании, лучше всех определить достоверность тех или иных сведений смогут сами подписчики. Админы сайта будут проводить опросы среди пользователей и выяснять, знакомы они с определенным источником, и насколько они ему доверяют.

Подчеркивается, что некоторые новостные порталы пользуются авторитетом только среди своих постоянных читателей. Другие СМИ читают и смотрят более массово, но их аудитория ситуативная. По результатам опросов, соцсеть отдаст предпочтение тем источникам, которым доверяет большинство фолловеров.
Дарья Светозарова
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