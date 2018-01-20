WhatsApp запустил клиент для малого бизнеса

В целях расширения опциональности разработчики довольно популярного мессенджера WhatsApp презентовали приложение, которое может быть использовано для общения клиентов с предпринимателями в рамках малого бизнеса.

Александр Вест

Помимо основного клиента программы отныне пользователи могут скачать и особую версию мессенджера, заточенную под общение предпринимателей с клиентской базой. Предприниматели при регистрации в мессенджере могут указать всю необходимую информацию в своём аккаунте относительно рода своей бизнес-деятельности, своего адреса, контактных телефонов, электронной почты и прочих атрибутов. Новый клиент программы получил название WhatsApp Business. Разработчики мессенджера заявили, что пользователям не обязательно избавляться от основного клиента приложения, так как сообщения от бизнес-аккаунтов можно будет с лёгкостью заблокировать.Представители WhatsApp надеются, что данным способом помогут людям разграничить деловую и личную переписки в рамках одной системы общения.