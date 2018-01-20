90% пользователей Google пренебрегают главной функцией безопасности

Эксперты сообщили о том, что только 10% пользователей Google активировали функцию усиленной защиты аккаунта Gmail. Корпорацию предлагает включить защиту посредством двухфакторной авторизации, но уже семь лет этим советом пренебрегают 90% юзеров Сети.

Дарья Светозарова

Двухэтапная авторизация подразумевает помимо стандартных логина и пароля ввести еще дополнительных шестизначный код, который приходит после соответствующего запроса в виде SMS-сообщения. Летом позапрошлого года поисковик упростил процедуру включения защиты: пользователь видит диалоговое окно, где предлагается одобрить или отклонить устройство, через которое выполняется вход на страницу. Однако большинство юзеров так и продолжают игнорировать эту полезную опцию.Инженер Google Гжегож Милка уточнил, что лишь 10% пользователей по всему миру используют двухэтапную защиту. Среди американцев таких сознательных пользователей – 12%. При этом отмечается, что двухфакторную защиту поддерживают многие крупные порталы, среди них Twitter, Facebook и «ВКонтакте».