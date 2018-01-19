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| | "ВКонтакте" заблокировал три паблика после случая в Улан-Удэ

"ВКонтакте" заблокировал три паблика после случая в Улан-Удэ

Вчера, 15:49
В соцсети "ВКонтакте" заблокировали три паблика после нападения в школе Бурятии. Об этом рассказали в Роскомнадзоре.

"ВКонтакте" заблокировал три паблика после случая в Улан-Удэ

 

По приказу Роскомнадзора были заблокированы три сообщества в "ВКонтакте" после инцидента в бурятской школе, когда 15-летний мальчик напал с топором на учащихся 7 класса. В ведомстве сообщают, что данные этих групп несли сведения о вероятных методах и средствах для совершения подобных злодеяний.

Как указывается в сообщении Роскомнадзора, интернет-страницы внесены ведомством в реестр запрещенной информации. Администраторы соцсети получили указание удалить противоправную информацию. Все требования были выполнены. Также сообщается, что все пользователи и группы, связанные с тематикой, оказались заблокированы модераторами "ВКонтакте" в процессе личного изучения материалов и после просьбы государственных регуляторов.

Сегодня в Улан-Удэ неадекватный подросток бросил "коктейль Молотова" в класс, где в это время шел урок. После того, как оттуда начали выбегать дети, он принялся наносить им удары топором. Пострадали семь человек, включая учителя.
Никита Готский
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