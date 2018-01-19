Facebook заметно улучшит мессенджер

Соцсеть Facebook сделает проще собственный мессенджер. Об этом сообщают представители компании.

Никита Готский

По словам шефа Facebook Messenger Дэвида Маркуса, в настоящее время соцсеть имеет ряд проблем, которые необходимо решить. В связи с этим, в текущем году упроститься мессенджер. Конкретно, что хотят улучшить инженеры аудио- и видеозвонки. Большое внимание Facebook удалит прямым трансляциям, поэтому в данном решение фирмы нет чего-либо странного. Интернет-гигант делает упор на групповые видеочаты и модернизирует процедуру отправки снимков и видеороликов.Также Facebook добавит в сервис новую версию опции "Проверка безопасности". Как утверждает Маркус, компания не собирается упускать отдельные моменты работы, но общение в реальном времени объединило сотрудников и пользователей в кризисной ситуации. После всех обновлений разработчики надеются, что связь между пользователями станет только намного лучше. Также Facebok собирается изменить факт общения людей со службой поддержки через мессенджер. Компания сделает так, дабы человек мог написать модераторам, а не звонить, что сэкономит его время и деньги.