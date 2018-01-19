Касперская: Биткоин является спецпроектом США

Биткоин является проектом американских спецслужб. Об этом заявили в компании "Лаборатория Касперского".

Никита Готский

По словам представителя фирмы Натальи Касперской, биткоин стоит считать созданием спецслужб США, а смартфоны средство для слежки за его хозяином. При помощи слайдов она объяснила, что имеет в виду. Фотографии с презентации о современных технологиях опубликованы в соцсети Facebook.Биткоин, по мнению Касперской, является разработкой западных спецслужб для оперативного финансирования разведок Англии, Канады и США в различных государствах. Контролируют курс валют владельцы биржи, также они тайно следят за мировой Сетью, анинимайзером TOR и GPS.Ранее в "Лаборатории Касперского" рассказали, что пользователи неверно сберегают пароли от интернет-банкинга. Такие важные данные многие записывают в записную книжку или отдельную папку на рабочем столе. Очень малый процент людей выбирает по-настоящему надежный метод специальное программное обеспечение, защищающее пароли от краж.