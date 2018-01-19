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| | Apple обновила дизайн веб-версии App Store

Apple обновила дизайн веб-версии App Store

Сегодня, 13:25
Пользователи iOS отмечают, что дизайн AppStore в браузере и на телефоне стал единым, что обрадовало многих пользователей, а других, напротив, огорчило. В этом вторые видят упадок свежих идей у купертинцев.
 

 

Дизайнеры Apple решили изменить вид интерфейса, а также расположение информационных блоков на странице. На данный момент пользователи могут увидеть, что дизайн и с iPhone, и с компьютера выглядит идентично. «Подтянуть» решено было именно десктопную версии AppStore.
 
Следует также отметить, что глобальные перемены в дизайне AppStore и прочих встроенных приложений iOS начались после того, как вышла 11 версия прошивки, которая стала доступна пользователям в прошлом году.
 
С самого своего появления AppStore является ощутимой частью приносимой прибыли для американцев из Apple. Буквально за прошлый год разработчики приложений iOS получили от Apple более 26,5 миллиарда долларов. В качестве примера можно привести доход сети ресторанов «МакДоналдс», который за весь год достиг аналогичной суммы.

Николай Офицеров
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