Авторы проекта «1917» создали онлайн-игру об истории СССР

Мультимедийный исторический проект под названием «1917», созданный студией «История будущего», отныне не является единственным продуктом авторов, работавших над ним. Новым проектом данной студии стала онлайн-игра, повествующая об истории СССР.

Александр Вест

Новый проект студии «История будущего» получил название «Карта истории». Журналист Михаил Щыгарь выступил в качестве главного редактора данного проекта. В представленной интерактивной онлайн-игре пользователям предлагается ознакомиться с самыми значимыми моментами в истории Советского Союза, представленными с помощью современной инфографики. Создатели заметили, что каждую неделю в «Карту истории» будут добавляться всё новые серии, а также разработчики позаботятся о своевременном обновлении инфографики.За 2018 год студия планирует ознакомить пользователей со всей историей СССР, выдавая эпизод за эпизодом, которые ознакомят с наиболее важными сведениями о советском периоде жизни России. Авторы проекта заявили, что все сведения они собирали из авторитетных научных источников.