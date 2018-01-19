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| | Новое приложение позволит поболтать владельцам "умирающих" телефонов

Новое приложение позволит поболтать владельцам "умирающих" телефонов

Сегодня, 11:19
 
Представители издания Motherboard обратили свое внимание на довольно интересное приложение, которое носит название Die With Me. Предназначено оно для мобильных телефонов с уже почти опустошенным аккумулятором и позволяет в последние моменты "жизни" девайса поболтать с тем, у кого устройства также находится на низком уровне заряда. 

 

Новое приложение позволит поболтать владельцам "умирающих" телефонов


Запустить звонок через Die With Me возможно будет только лишь в том случае, если заряд смартфона достиг отметки в пять процентов или меньше. Создатели сервиса утверждают, что создавали программу вовсе не в погоне за прибылью, а с целью подарить пользователям хоть немного позитивных эмоций в момент, когда их смартфон садится.
 
«Мы видим, как пользователи радуются низкому заряду, потому как могут поговорить об этом с другими людьми. Нам было по-настоящему весело принимать участие в создании этого приложения», - утверждают разработчики.
 
Журналист, который занимался испытанием работоспособности сервиса признался, что для запуска ему пришлось немного напрячься, ведь в этот день он совершил необычайно много звонков, гулял на холоде, сделал экран максимально ярким и смотрел ролики на YouTube.
 
Как только смартфон опустился ниже 5 процентов, то приложение открылось и рассказало ему о том, что люди действительно много говорят о севшем мобильном.

Николай Офицеров
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