Новое приложение позволит поболтать владельцам "умирающих" телефонов

Представители издания Motherboard обратили свое внимание на довольно интересное приложение, которое носит название Die With Me. Предназначено оно для мобильных телефонов с уже почти опустошенным аккумулятором и позволяет в последние моменты "жизни" девайса поболтать с тем, у кого устройства также находится на низком уровне заряда.

Запустить звонок через Die With Me возможно будет только лишь в том случае, если заряд смартфона достиг отметки в пять процентов или меньше. Создатели сервиса утверждают, что создавали программу вовсе не в погоне за прибылью, а с целью подарить пользователям хоть немного позитивных эмоций в момент, когда их смартфон садится.

«Мы видим, как пользователи радуются низкому заряду, потому как могут поговорить об этом с другими людьми. Нам было по-настоящему весело принимать участие в создании этого приложения», - утверждают разработчики.

Журналист, который занимался испытанием работоспособности сервиса признался, что для запуска ему пришлось немного напрячься, ведь в этот день он совершил необычайно много звонков, гулял на холоде, сделал экран максимально ярким и смотрел ролики на YouTube.

Как только смартфон опустился ниже 5 процентов, то приложение открылось и рассказало ему о том, что люди действительно много говорят о севшем мобильном.

Николай Офицеров