Twitter начал блокировать ссылки на мессенджер Telegram

Социальная сеть Twitter следом за Facebook и Instagram приняли решение о блокировке ссылок, которые ведут в мессенджер Telegram. Информация об этом подтвердилась в официальном блоге Twitter, который внезапно для своих фанатов показал недружественное отношение к популярному мессенджеру Павла Дурова.

По всей видимости, Twitter имеет определенные претензии к одному из самых популярных мессенджеров планеты, однако говорить открыто об этом компания на данный момент отказывается. Факт, однако, не девается никуда, потому любая ссылка, которая ведет в Telegram роботом-модератором будет оцениваться, как опасная и подлежащая блокировке. Вместо них, будет высвечиваться станица с традиционным сообщением об ошибке. Когда аналогичные проблемы начались на просторах Facebook, то они исчезли уже спустя несколько часов. Ссылки на Telegram в Instagram нельзя оставлять уже на протяжении почти двух лет.

Как будет развиваться история с Twitter пока еще неизвестно, но, со временем, наверняка появится больше информации. Публика рассчитывает, как минимум, на комментарий от руководства микроблога. Тем не менее, уже сейчас некоторые из пользователей могли заметить, что блокировку, на самом деле, не так трудно обойти.

Блокируются только те ссылки, что представлены в формате t.me. Полноценные telegram.me все также ведут по назначению, но не исключено, что Twitter возьмется за них в ближайшее время.

Николай Офицеров