Хакеры могли рассекретить данные 19 тысяч любителей 3D порно

Персональные данные более 19 тысяч пользователей, пользовавшихся приложением SinVR для просмотра порно материалов в трёхмерном формате, могли быть опубликованы в Сети в связи с выявленной хакерами уязвимостью.

Александр Вест

Скрытая функция под названием downloadallcustomer позволяла хакерам получить все персональные данные пользователей, которые с помощью приложения SinVR просматривали видеоролики порнографического содержания в различных очках виртуальной реальности. Используя данную скрытую функцию сервиса, злоумышленники могли перенаправлять все данные о пользователях, загружая их на любые сторонние устройства. Под угрозой раскрытия оказались данные более чем 19 тысяч человек, воспользовавшихся данным сервисом по всему миру.Отметим, что технические специалисты, обнаружившие данную брешь в безопасности сервиса, уже закрыли её, ликвидировав возможность получения персональных данных клиентов SinVR.