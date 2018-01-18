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| | Хакеры могли рассекретить данные 19 тысяч любителей 3D порно

Хакеры могли рассекретить данные 19 тысяч любителей 3D порно

Сегодня, 12:51
Персональные данные более 19 тысяч пользователей, пользовавшихся приложением SinVR для просмотра порно материалов в трёхмерном формате, могли быть опубликованы в Сети в связи с выявленной хакерами уязвимостью.

Хакеры могли рассекретить данные 19 тысяч любителей 3D порно

 

Скрытая функция под названием downloadallcustomer позволяла хакерам получить все персональные данные пользователей, которые с помощью приложения SinVR просматривали видеоролики порнографического содержания в различных очках виртуальной реальности. Используя данную скрытую функцию сервиса, злоумышленники могли перенаправлять все данные о пользователях, загружая их на любые сторонние устройства. Под угрозой раскрытия оказались данные более чем 19 тысяч человек, воспользовавшихся данным сервисом по всему миру.

Отметим, что технические специалисты, обнаружившие данную брешь в безопасности сервиса, уже закрыли её, ликвидировав возможность получения персональных данных клиентов SinVR.
Александр Вест
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