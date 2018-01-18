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| | В России запустили портал одного окна

В России запустили портал одного окна

Сегодня, 12:44
В России начал работать портал одного окна. Подразумевается, что он станет персональным помощником, который обеспечит взаимодействие жителей с любым госорганом РФ. 

В России запустили портал одного окна

 

Данный ресурс заменит основной сайт. На его страницах будут сосредоточены данные обо всех госструктурах. Отмечается, что сайт станет альтернативой разрозненным порталам, имеющимся в наличии у каждого министерства или службы. На страницах проекта сказано, что целью создания портала является забота о комфорте людей, помощь в оперативном решении проблем граждан. Для этого требуется, чтобы пользователь не тратил лишнее время на долгие поиски по профильным сайтам разных госструктур.

Тизере данного сайта отмечается, что люди смогут адресовать свой вопрос как в текстовом, так и в голосовом формате. Портал поможет вызвать участкового или записаться на медицинскую консультацию, а также заплатить налоги и выполнить много других действий. Сейчас он объединил 21 министерство, 62 ведомства и еще 11 сайтов. Любой из них можно выбрать с помощью каталога, представленного на полях ресурса. Замминистра связи Алексей Козырев ранее сообщал, что запуск новой версии состоится только в феврале 2018 года. Ежегодно его обслуживание будет требовать инвестирования на сумму в 200 миллионов рублей.
Дарья Светозарова
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