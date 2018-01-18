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| | Google планирует наказывать сайты с медленной прогрузкой

Google планирует наказывать сайты с медленной прогрузкой

Сегодня, 12:07
Google в последнее время удивляют пользователей массой противоречивых решений, связанных с их политикой в сети, однако последнее должно прийтись многим по вкусу, ведь направлено как раз-таки на улучшение работы с юзерами. Как известно, компания намерена наказывать те сайты, которые медленно загружаются и работают.
 

Google планирует наказывать сайты с медленной прогрузкой

 

Сотрудники американского медиа-магната осознают, что большинство людей используют мобильную версию сайтов, а потому скорость остается ключевым параметром. Именно поэтому в Google намерены вводить санкции против тех ресурсов, которые не могут обеспечить быструю загрузку на мобильных версиях своих сайтов.
 
Информацией об этом компания поделилась в своем официальном блоге. Согласно имеющимся данным, современный пользователь сети все чаще выбирает мобильную, а не лептопную версию сайта. Скорость загрузки играет чрезвычайно важную роль, а потому если у ресурса нет этой возможности, то он должен быть опущен в результатах выдачи поиском, как не приоритетный.
 
В Google заявили, что не требуют ничего невозможного и также призывают использовать инструменты PageSpeed Insights, Lighthouse и Google Experience Report, которые обеспечивают возможность изменения скорости прогрузки страниц.

Николай Офицеров
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