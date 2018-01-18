Google планирует наказывать сайты с медленной прогрузкой

Google в последнее время удивляют пользователей массой противоречивых решений, связанных с их политикой в сети, однако последнее должно прийтись многим по вкусу, ведь направлено как раз-таки на улучшение работы с юзерами. Как известно, компания намерена наказывать те сайты, которые медленно загружаются и работают.

Сотрудники американского медиа-магната осознают, что большинство людей используют мобильную версию сайтов, а потому скорость остается ключевым параметром. Именно поэтому в Google намерены вводить санкции против тех ресурсов, которые не могут обеспечить быструю загрузку на мобильных версиях своих сайтов.

Информацией об этом компания поделилась в своем официальном блоге. Согласно имеющимся данным, современный пользователь сети все чаще выбирает мобильную, а не лептопную версию сайта. Скорость загрузки играет чрезвычайно важную роль, а потому если у ресурса нет этой возможности, то он должен быть опущен в результатах выдачи поиском, как не приоритетный.

В Google заявили, что не требуют ничего невозможного и также призывают использовать инструменты PageSpeed Insights, Lighthouse и Google Experience Report, которые обеспечивают возможность изменения скорости прогрузки страниц.

Николай Офицеров