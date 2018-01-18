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| | Звездой интернета стал гламурный пенсионер из Хабаровска

Звездой интернета стал гламурный пенсионер из Хабаровска

Сегодня, 10:19
Весьма широкую известность получил пенсионер, проживающий в Хабаровске, который поразил пользователей сети Instagram своими экстравагантными нарядами и своим чувством стиля.

Звездой интернета стал гламурный пенсионер из Хабаровска

 

Многие пользователи сети Instagram оставляют восторженные отзывы о внешнем виде Бориса Дунаевского, который ведёт собственный микроблог, регулярно радуя своих подписчиков новыми фотографиями. В своих публикациях пенсионер, которому 72 года, демонстрирует чувство собственного стиля, а также радует своих многочисленных поклонников различными комбинациями одежды, которую покупает для себя сам. Многие фанаты Бориса удивляются, как на пенсию в 18 тысяч рублей пожилой мужчина умудряется покупать одежду и аксессуары таких именитых брендов как: Dior, Prada, Gucci и многих других.

 

Помимо обширной коллекции одежды неотъемлемым атрибутом в стиле гламурного пенсионера стали различные модные солнцезащитные очки, которые на себе демонстрирует новоиспеченная звезда интернета.
Александр Вест
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