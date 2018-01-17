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| | В сети появилась самая странная фотосессия с рождением котенка

В сети появилась самая странная фотосессия с рождением котенка

Вчера, 18:07
Буквально за сутки никому неизвестная американка Люси Шульц превратилась в настоящую знаменитость на просторах Facebook. Девушка вместе со своим молодым человеком Стивеном разместила в социальной сети крайне необычную фотосессию, сняв на видео, «рождение» на свет своего нового котенка. Дело лишь в том, что в роли мамы животного выступила сама Шульц.
 

 

Люси и Стивен решили забрать к себе маленького котенка из приюта. Для того, чтобы рассказать об этом своим друзьям, они решили снять кадры, на которых можно увидеть появление котенка, будто человеческого малыша. Фотографии настолько понравились пользователям, что они незамедлительно начали комментировать креативность пары и отметили, что видят в подобном любовь к животным. Профессиональная фотосессия молодых людей стала вирусной и набрала чуть более 75 тысяч репостов, собрав свыше 28 тысяч лайков.
 
«Мы хотим поприветствовать нашего первого котенка. Я искренне рада тому, что имею возможность поделиться со своими подписчиками радостной новостью о том, что мы усыновили кота. Эта была наша давняя мечта», - написала в своей публикации девушка.
 

 

Шульц также стала известной в Сети, как женщина, родившая кошку. Она призналась, что ее совсем не смущает факт того, что некоторые юзеры могут посчитать ее странной, ведь она смогла привлечь внимание к своей публикации, а это главное. Девушка надеется, что ее снимки заставят других людей уделять внимание проблемам приютов для животных.

Николай Офицеров
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