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| | В женских запросах на порносайтах заметили опасную тенденцию

В женских запросах на порносайтах заметили опасную тенденцию

Вчера, 17:52
Женщины с каждым годом всё активнее заходят на порносайты. Психологов беспокоит то, что самым популярным запросом у дам является категория «папа». Женщины чаще всего смотрят ролики с мужчинами, которые по возрасту годятся им в отцы.

В женских запросах на порносайтах заметили опасную тенденцию

 

Согласно статистике ресурса xHumster, количество девушек, заходящих на сайт с откровенным контентом, выросло в 2017 году на 23% по сравнению с показателями предыдущего года. Наиболее популярными категориями у дам являются «отец» и «папа и дочь». Специалисты называют такую статистику опасной тенденцией. По мнению психологов, беспокоиться пока рано, нужно просто учесть этот факт.

Эксперты говорят, что подобная тенденция говорит о желании девушек чувствовать себя защищенными. Женщины смотрят ролики с мужчинами, годящимися им в отцы, так как хотят ощущать заботу. По словам психологов, увеличение запросов дам на порносайтах в категории «папы» еще не свидетельствует о готовности девушек вступать в интимные отношения с пенсионерами.
Домбровский Сергей
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