В Google ужесточили монетизацию YouTube-каналов

Представители всемирно известной корпорации Google владеющей YouTube, в очередной раз пересмотрели своё отношение к монетизации каналов на популярном видеохостинге, вновь ужесточив и без того строгие правила.

Александр Вест

В корпорации заметили, что новые ужесточения существующих правил относительно монетизации YouTube-каналов были введены для того, чтобы повысить качество контента, избавившись от количества некачественных видеороликов, издаваемых различными подражателями и людьми, распространяющими спам. Отныне канал, который может монетизировать свою деятельность, обязан иметь минимум одну тысячу подписчиков, а также четыре тысячи часов просмотров за последний календарный год.Новые правила вступят в свою полную силу уже с 20 февраля 2018 года. В корпорации отметили, что стараются избавиться от тех пользователей, которые пытаются получить прибыль, загружая тонны некачественного контента. Согласно официальным подсчётам, новые изменения коснуться лишь каналов, которые за весь 2017 год получили от рекламы не более 100 долларов.