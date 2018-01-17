В горах заметили НЛО

На одном из YouTube-каналов появился новый видеоролик от очевидца, который сумел заснять пролетавшее НЛО в горах.

Видео только попало в сеть, однако уже успевшие его посмотреть зрители отмечают, что ролик похож на фейк и на нем отчётливо видно вмешательство видеоредактора.

Валерия Голицына

Где именно было снято видео – не уточняется. Однако на кадре очень отчётливо виден горный массив, укрытый густым лесом. Очевидец, снимавший ролик, долгое время просто снимал прекрасные пейзажи природы, как вдруг в кадре мелькнул неопознанный летающий объект. НЛО мелькнуло на ролике буквально в долю секунды, а потом скрылось из виду.