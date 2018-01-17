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| | В горах заметили НЛО

В горах заметили НЛО

Сегодня, 13:19
На одном из YouTube-каналов появился новый видеоролик от очевидца, который сумел заснять пролетавшее НЛО в горах.

В горах заметили НЛО

 

Где именно было снято видео – не уточняется. Однако на кадре очень отчётливо виден горный массив, укрытый густым лесом. Очевидец, снимавший ролик, долгое время просто снимал прекрасные пейзажи природы, как вдруг в кадре мелькнул неопознанный летающий объект. НЛО мелькнуло на ролике буквально в долю секунды, а потом скрылось из виду.

 
Видео только попало в сеть, однако уже успевшие его посмотреть зрители отмечают, что ролик похож на фейк и на нем отчётливо видно вмешательство видеоредактора.
 

Валерия Голицына
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