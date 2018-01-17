В горах заметили НЛО

Где именно было снято видео – не уточняется. Однако на кадре очень отчётливо виден горный массив, укрытый густым лесом. Очевидец, снимавший ролик, долгое время просто снимал прекрасные пейзажи природы, как вдруг в кадре мелькнул неопознанный летающий объект. НЛО мелькнуло на ролике буквально в долю секунды, а потом скрылось из виду.
В горах заметили НЛОСегодня, 13:19
Во время съемки свадебного видео в городе Новороссийск оператору удалось запечатлеть НЛО в кадре. По версии отечественных масс-медиа, данной пленке уже около
Тепловым камерам видеонаблюдения в Италии удалось заснять неопознанный летающий объект, который залетел в жерло вулкана Этна. Ролик появился на канале YouTube,
На днях на просторах видеохостинга YouTube один из его пользователей опубликовал небольшой ролик, на котором запечатлен неопознанный летающий объект,