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| | Viber выпустил долгожданное глобальное обновление

Viber выпустил долгожданное глобальное обновление

Сегодня, 13:16
Девелоперская группа Viber представила обновленную лептопную версию мессенджера для платформ Windows и Mac. Она получила поддержку целого ряда новых функций, а также усовершенствование всех тех, что имелись ранее. Пользователи весьма радушно встретили апдейт и поблагодарили разработчиков за то, что они наконец обратили внимание на просьбы юзеров.
 

Viber выпустил долгожданное глобальное обновление

 

Теперь пользователей Viber на десктопах смогут заниматься поиском информации на просторах сети с помощью простого выделения необходимого фрагмента текста, а после, с помощью правой кнопки мыши, выбора необходимого варианта. Помимо этого, разработчики получили возможность закреплять необходимые сообщения в группах не только на мобильных устройствах, но также и на компьютерах.
 
Еще одним нововведением, причем довольно важным, считается фильтр всей нежелательной рекламы, который позволяет помечать спам с помощью специального флажка.
 
Помимо этого, в Viber полностью была реализована возможность получить ответ на конкретное сообщение собеседника в контекстном меню. Данная возможность также появилась ранее в Telegram и WhatsApp, но долгое время не была доступна в Viber, чем вызывала недовольство поклонников.

Николай Офицеров
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