Компьютеры Mac подвержены атаке "невидимых" вирусов

Разработчикам Apple не даёт скучать вирус, который атаковал только компьютеры под управлением системы Mac.

В этом году произошла первая попытка нанести вред системе MacOS. Сведения поступили от очевидца, который поделился на форуме, что компьютер друга кто-то взломал. Патрик Уордл, который был ранее хакером, начал исследовать ситуацию. Экс-хакер сделал вывод, что разработчики вредоносной программы могут воровать данные с ПК.Подобная ситуация уже была в 2012 году, программу тогда называли DNSChange. Вирус изменял DNS-сервера на «Маках».В России нынешний вирус хотят прозвать OSX/MaMi. Сам источник заражения до сих пор не ясен. Антивирусы не могут определить путь этого вируса.