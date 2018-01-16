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| | Компьютеры Mac подвержены атаке "невидимых" вирусов

Компьютеры Mac подвержены атаке "невидимых" вирусов

Вчера, 21:25
Разработчикам Apple не даёт скучать вирус, который атаковал только компьютеры под управлением системы Mac.

Компьютеры Mac подвержены атаке "невидимых" вирусов

 

В этом году произошла первая попытка нанести вред системе MacOS. Сведения поступили от очевидца, который поделился на форуме, что компьютер друга кто-то взломал. Патрик Уордл, который был ранее хакером, начал исследовать ситуацию. Экс-хакер сделал вывод, что разработчики вредоносной программы могут воровать данные с ПК.

Подобная ситуация уже была в 2012 году, программу тогда называли DNSChange. Вирус изменял DNS-сервера на «Маках». 

В России нынешний вирус хотят прозвать OSX/MaMi. Сам источник заражения до сих пор не ясен. Антивирусы не могут определить путь этого вируса.
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