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| | Эксперт ответил на вопрос о просмотре сотрудниками Twitter сообщений юзеров

Эксперт ответил на вопрос о просмотре сотрудниками Twitter сообщений юзеров

Вчера, 17:26
Эксперт из Института США и Канады Владимир Батюк ответил на вопрос о том, что Twitter выплачивает деньги 300 сотрудникам за просмотр личных сообщений пользователей. По словам специалиста, американские спецслужбы давно следят за юзерами, это не секрет.

Эксперт ответил на вопрос о просмотре сотрудниками Twitter сообщений юзеров

 

По мнению Батюка, Белый Дом не имеет к этому делу непосредственного отношения. Американские спецслужбы добывают информацию о подозрительных гражданах разными способами, в том числе и посредством социальных сетей. Знающие люди в компьютерных технологиях знают об этом и не удивляются данному факту. Чтение личной переписки происходит по разным причинам. Сейчас по всему миру процветают террористические группировки, члены которых общаются через социальные сети. В виртуальном пространстве продают наркотики.

Американские спецслужбы неоднократно делали выгодные предложения технологическим компаниям и организации шли на уступки, предоставляя все необходимые сведения. По словам Батюка, свобода – это лишь длина поводка, на котором тебя держат сильные мира сего.
Домбровский Сергей
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