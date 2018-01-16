Эксперт ответил на вопрос о просмотре сотрудниками Twitter сообщений юзеров

По мнению Батюка, Белый Дом не имеет к этому делу непосредственного отношения. Американские спецслужбы добывают информацию о подозрительных гражданах разными способами, в том числе и посредством социальных сетей. Знающие люди в компьютерных технологиях знают об этом и не удивляются данному факту. Чтение личной переписки происходит по разным причинам. Сейчас по всему миру процветают террористические группировки, члены которых общаются через социальные сети. В виртуальном пространстве продают наркотики.
Американские спецслужбы неоднократно делали выгодные предложения технологическим компаниям и организации шли на уступки, предоставляя все необходимые сведения. По словам Батюка, свобода – это лишь длина поводка, на котором тебя держат сильные мира сего.