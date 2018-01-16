Эксперт ответил на вопрос о просмотре сотрудниками Twitter сообщений юзеров

Эксперт из Института США и Канады Владимир Батюк ответил на вопрос о том, что Twitter выплачивает деньги 300 сотрудникам за просмотр личных сообщений пользователей. По словам специалиста, американские спецслужбы давно следят за юзерами, это не секрет.

Домбровский Сергей

По мнению Батюка, Белый Дом не имеет к этому делу непосредственного отношения. Американские спецслужбы добывают информацию о подозрительных гражданах разными способами, в том числе и посредством социальных сетей. Знающие люди в компьютерных технологиях знают об этом и не удивляются данному факту. Чтение личной переписки происходит по разным причинам. Сейчас по всему миру процветают террористические группировки, члены которых общаются через социальные сети. В виртуальном пространстве продают наркотики.Американские спецслужбы неоднократно делали выгодные предложения технологическим компаниям и организации шли на уступки, предоставляя все необходимые сведения. По словам Батюка, свобода – это лишь длина поводка, на котором тебя держат сильные мира сего.