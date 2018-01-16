Россияне не умеют хранить пароли от интернет-банкинга

«Лаборатория Касперского» провела исследование в сфере интернет-банкинга. Оказалось, что более 60% россиян выбирают сложные пароли, но не умеют их правильно хранить.

Виктория Озерова

Специалисты «Лаборатория Касперского» провели опрос среди россиян, пользующихся интернет-банкингом. Эксперты выяснили, что за последний год сократилось количество взломов аккаунтов пользователей на 6%. При этом количество людей, использующих сложные пароли, возросло на 15% до отметки в 65. Эксперты отмечают, что это свидетельствует о повышении цифровой грамотности пользователей и более внимательному отношению к сохранности своих аккаунтов.При этом россияне не умеют хранить сложные пароли. Большинство записывают набор символов в блокнот (28%), многие «оставляют» пароли на запоминание интернет-браузерам (11%), некоторые хранят комбинацию на листке рядом с компьютером (9%). И лишь 6% пользователей доверяют пароли специальному ПО.