Эксперты предупредили об очередной атаке на Apple-пользователей

Эксперты по компьютерной безопасности компании ESET рассказали об очередной фишинговой атаке на Apple-пользователей. Мошенники, в надежде получить конфиденциальные данные, используют двойную рассылку.

Домбровский Сергей

Сначала юзеры получают сообщение о приобретении приложения App Store. Определить злоумышленников можно по ложному адресу и странному изложению материала. Если пользователи проявят наивность и откроют электронное письмо, то им предложат квитанцию об оплате со ссылкой, ведущей на фишинговый сайт. Затем юзеров попросят ввести ID и пароль. После этого пользователь должен предоставить мошенникам конфиденциальные данные, в том числе и информацию о банковской карте. Если человек будет четко следовать инструкциям на экране, то он гарантированно останется без денег.Затем жертва мошенников получит письмо от так называемой службы технической поддержки компании Apple. В сообщении порекомендуют продублировать заполненную форму на фишинговом сайте, сославшись на сбой работы системы.