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| | В свердловском «МегаФоне» назначен новый директор

В свердловском «МегаФоне» назначен новый директор

Сегодня, 12:41
Теперь свердловским отделением «Мегафона» будет управлять Инна Джур, которая ранее руководила маркетинговой стратегией оператора. Об этом проинформировала пресс-служба сетевого оператора.

В свердловском «МегаФоне» назначен новый директор

 

Последние три года отделение «МегаФона» в Свердловском регионе возглавлял Алексей Воронин, но он покинул компанию. Оператор назначил нового директора. Теперь руководить свердловской филией будет Инна Джур. Приоритетными направлениями своей работы она видит вложения в проекты, подготовку к ЧМ-2018 и развитие 4G. Глава Уральского филиала «МегаФон» Валерий Величко уверен, что изменение в управлении пойдет на пользу данному отделению и приведет к более активному развитию компании.

Следует отметить, что Уральский регион является одним из лидеров оператора по количеству мобильных пользователей и приросту скачанного интернет-трафика. Более 90% жителей Свердловской области проживает в зоне действия сигнала «МегаФон».
Виктория Озерова
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