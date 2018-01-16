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| | Пользователей сети умилило видео рождения смертельно опасных пауков

Пользователей сети умилило видео рождения смертельно опасных пауков

Сегодня, 10:10
Представители Австралийского парка рептилий опубликовали на просторах сет умилительный (для некоторых) ролик, в котором можно увидеть, как на свет появляются смертельно опасные воронковые пауки. Пользователи пишут, что и не знали, что это выглядит так мило.
 

Пользователей сети умилило видео рождения смертельно опасных пауков

 

На соответствующие кадры была наложена музыка из фильмов ужасов. Появились они изначально в Facebook, а после распространились и по другим социальным сетям.
 
«Неужели здесь действительно нужна музыка из фильмов ужасов? Наблюдать за тем, как вылупляются пауки это весьма необычное зрелище. Они такие маленькие и нежные», - заявила одна из подписчиц, комментируя ролик австралийского парка.
 
Помимо этого, ряд пользователей поинтересовался о том, каким образом происходит рождение пауков без помощи человека в природной среде.
 
Как известно, запечатленный на видео воронковый (или же сиднейский лейкопаутинный) паук является чрезвычайно ядовитой особью, едва ли не самой ядовитой среди всех пауков, что проживают в Австралии. Яд взрослой особи такого паука способен нанести значительный вред здоровью человека и привести вплоть к летальному исходу.

Николай Офицеров
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