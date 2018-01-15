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| | Фото самых сексуальных преступниц собрали в одном месте

Фото самых сексуальных преступниц собрали в одном месте

Вчера, 19:23
В микроблоге Twitter появился аккаунт, на котором выкладывают фотографии самых сексуальных девушек, находящихся за решеткой. В описании профиля девушки выражают надежду на то, что парень выплатит залог и их отпустят на свободу.

Фото самых сексуальных преступниц собрали в одном месте

 

В Twitter-аккаунте публикуют снимки женщин со всего мира, которые нарушили законодательство страны и вынуждены отбывать заключение в изоляторе. Дамы оказались в полицейском участке после драк, воровства, хулиганства, вождения транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. Пользователи согласились с владельцем профиля, так как на опубликованных фото запечатлены действительно привлекательные девушки.

Юзеры аткивно комментируют данную публикацию. Подписчики рекомендуют женщинам соблюдать правила дорожного движения, поскольку от этого зависят жизни многих людей. Осенью прошлого года заключенный по прозвищу Мистер Лаки подписал договор с модельным агентством. Мужчину пригласили участвовать в рекламных кампаниях. Мистера Лаки называли самым сексуальным преступником в мире.
Домбровский Сергей
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