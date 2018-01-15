В Сети появился 132-страничный white paper Telegram Open Network

На различных каналах мессенджера Telegram появился 132-страничный white paper Telegram Open Network (TON). В документе находится подробная информация о новом проекте и создании собственной криптовалюты Gram.

Домбровский Сергей

Автором Telegram Open Network якобы является старший брат Павла Дурова – основателя социальной сети «ВКонтакте», программиста и предпринимателя. В описании TON объясняется, насколько удобным, надежным и быстрым является проект. Он позволяет осуществить миллионы транзакций в секунду и может составить серьезную конкуренцию действующим платежным системам. Не все аналитики придерживаются такой оптимистической точки зрения. Некоторые полагают, что TON не способен полностью заменить Visa и MasterCard.В описании проекта указывается, что он может претерпеть значительных изменений по мере его реализации. Основная часть документа посвящена азам функционирования блокчейна TON. Описываются принципы работы приложений и платежных каналов. Ранее на портале «Код Дурова» предупреждали о возможном мошенничестве в связи с TON. Администраторы ресурса рекомендовали обращать внимание исключительно на информацию, размещенную на официальном Telegram-канале Дурова.