Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | В Сети появился 132-страничный white paper Telegram Open Network

В Сети появился 132-страничный white paper Telegram Open Network

Сегодня, 13:06
На различных каналах мессенджера Telegram появился 132-страничный white paper Telegram Open Network (TON). В документе находится подробная информация о новом проекте и создании собственной криптовалюты Gram.

В Сети появился 132-страничный white paper Telegram Open Network

 

Автором Telegram Open Network якобы является старший брат Павла Дурова – основателя социальной сети «ВКонтакте», программиста и предпринимателя. В описании TON объясняется, насколько удобным, надежным и быстрым является проект. Он позволяет осуществить миллионы транзакций в секунду и может составить серьезную конкуренцию действующим платежным системам. Не все аналитики придерживаются такой оптимистической точки зрения. Некоторые полагают, что TON не способен полностью заменить Visa и MasterCard.

В описании проекта указывается, что он может претерпеть значительных изменений по мере его реализации. Основная часть документа посвящена азам функционирования блокчейна TON. Описываются принципы работы приложений и платежных каналов. Ранее на портале «Код Дурова» предупреждали о возможном мошенничестве в связи с TON. Администраторы ресурса рекомендовали обращать внимание исключительно на информацию, размещенную на официальном Telegram-канале Дурова.
Домбровский Сергей
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