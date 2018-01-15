Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Википедия отмечает 17-летие

Википедия отмечает 17-летие

Сегодня, 12:30
15 января 2018 года популярнейшему ресурсу Сети – Википедии исполнилось 17 лет. Впервые данная виртуальная энциклопедия появилась в 2001 году. Создателями ресурса считаются Джимми Уейлс и Ларри Сенгер.

Википедия отмечает 17-летие

 

На данный момент Википедия входит в десятку самых посещаемых сайтов в мире. Пользуются материалами данного ресурса в основном рядовые юзеры, желающие пополнить копилку знаний. Вносят данные в Википедию писатели. Каждый человек на добровольной основе может лично разместить сведения в виртуальной энциклопедии. Юзеры имеют возможность писать комментарии, если они не довольны определенной публикацией или заметили неточность. При размещении материалов в Википедии нужно оставлять ссылку на первоисточник. Если этого не сделать, то владельцы ресурса могут удалить статью.

Сейчас Википедия по количеству материала в несколько раз превосходит Большую русскую энциклопедию. Информация там публикуется на нескольких языках. Заполняют Википедию добровольцы, находящие необходимые сведения в первоисточниках. Некоторые критики полагают, что полностью доверять статьям на этом ресурсе нельзя.
Домбровский Сергей
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