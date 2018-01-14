Google назвал Путина победителем выборов президента в 2018 году

Google назвал победителем выборов президента России Владимира Путина. Поисковик браузера по соответственному запросу выдал инициалы главы Кремля.

Никита Готский

Поисковая система компании Google пои запросу "Президентские выборы в России 2018" предоставила итог, где победителем назван действующий президент Владимир Путин. То же самое происходило и при англоязычном и немецкоязычном запросах. Дольше всего поисковик Google именовал Путина уже утвердившимся победителем на запрос пользователей "Президентские выборы 2018 победитель". Стоит отметить, что ресурс, выдавший такие данные, брал сведения из Википедии. После появления в прессе подобных "прогнозов" виджет перестал показывать "победу" Путина.По мнению специалистов, Google ошибся по причине самовольно редактирования пользователей материала в Википедии о предстоящих выборах главы государства. Инициалы президента дописали в преамбулу стать о выборах, на что сработал поисковик.