Сериал «Ходячие мертвецы» продлили на девятый сезон

Сериал «Ходячие мертвецы» продлили на девятый сезонВчера, 19:09
Следует отметить, что сериал был создан по типу серии комиксов Роберта Киркмана. Кинодебют был 31 октября 2010 года.
Не так давно сериал критиковали, были низкие рейтинги и малая доля экшена. Первый эпизод восьмого сезона, согласно информации американского телеканала, посмотрели 11,4 миллиона человек, это почти на 47% меньше, нежели в прошлом сезоне. Но прошлый режиссёр проекта – Роберт Киркман – не оставит работу над «Ходячими мертвецами» и будет контролировать весь процесс съемок, а так же сериал «Бойтесь ходячих мертвецов». Новый шоураннер сериала сценарист Анджела Канг.
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Роберт Киркман, являющийся автором графических комиксов "Ходячие мертвецы”, которые легли в фундамент сериала с тем же названием, рассказал о дальнейшем
13 октября состоялся релиз пятого по счёту сезона сериала «Ходячие мертвецы» (The Walking Dead). Создатели и разработчики утвердили, что события будут гораздо