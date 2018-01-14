Сериал «Ходячие мертвецы» продлили на девятый сезон

Американская телесеть AMC увеличила срок сериала «Ходячие мертвецы» на девятый сезон.

Информация о том, что сериал продлят еще на девятый сезон не стала ни для кого удивительна. Так как один из продюсеров сериала Дэвид Элперт говорил в 2014-ом году, что проект запланирован на 12 сезонов.Следует отметить, что сериал был создан по типу серии комиксов Роберта Киркмана. Кинодебют был 31 октября 2010 года.Не так давно сериал критиковали, были низкие рейтинги и малая доля экшена. Первый эпизод восьмого сезона, согласно информации американского телеканала, посмотрели 11,4 миллиона человек, это почти на 47% меньше, нежели в прошлом сезоне. Но прошлый режиссёр проекта – Роберт Киркман – не оставит работу над «Ходячими мертвецами» и будет контролировать весь процесс съемок, а так же сериал «Бойтесь ходячих мертвецов». Новый шоураннер сериала сценарист Анджела Канг.