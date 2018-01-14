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НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | Сериал «Ходячие мертвецы» продлили на девятый сезон

Сериал «Ходячие мертвецы» продлили на девятый сезон

Вчера, 19:09
Американская телесеть AMC увеличила срок сериала «Ходячие мертвецы» на девятый сезон.

Сериал «Ходячие мертвецы» продлили на девятый сезон

Информация о том, что сериал продлят еще на девятый сезон не стала ни для кого удивительна. Так как один из продюсеров сериала Дэвид Элперт говорил в 2014-ом году, что проект запланирован на 12 сезонов.

Следует отметить, что сериал был создан по типу серии комиксов Роберта Киркмана. Кинодебют был 31 октября 2010 года.

Не так давно сериал критиковали, были низкие рейтинги и малая доля экшена. Первый эпизод восьмого сезона, согласно информации американского телеканала, посмотрели 11,4 миллиона человек, это почти на 47% меньше, нежели в прошлом сезоне. Но прошлый режиссёр проекта – Роберт Киркман – не оставит работу над «Ходячими мертвецами» и будет контролировать весь процесс съемок, а так же сериал «Бойтесь ходячих мертвецов». Новый шоураннер сериала сценарист Анджела Канг.

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