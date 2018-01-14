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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

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НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | В Ростове девушку терроризирует интимными фотографиями незнакомка из соцсети

В Ростове девушку терроризирует интимными фотографиями незнакомка из соцсети

Вчера, 17:33
Сначала она предложила обычное дружеское общение, но спустя кое-какое время начала присылать фотографии, на которых девушка голая.

В Ростове девушку терроризирует интимными фотографиями незнакомка из соцсети

 

Подписчица сообщества «Пошлый Ростов» в социальной сети «ВКонтакте» рассказала свою необычную историю. Дело в том, что некоторое время назад к ней в друзья добавилась неизвестная девушка и предложила обычное общение, чтобы как-то скрасить будни. Наша рассказчица, которая пожелала остаться анонимом, без каких-либо подозрений согласилась, так как является девушкой общительной и веселой. Однако спустя кое-какое время новая знакомая начала присылать ей интимные фотоснимки своего тела, а чуть позже и аудиозаписи эротического содержания и при этом слезно просила не прекращать общение под предлогом различных угроз.

Следует отметить, что таинственная незнакомка, по всей видимости, не одна, а имеет мужчину и даже помолвлена.

Конечно же, в подобных случаях можно обратиться в службу поддержки, однако более опытные пользователи сообщества утверждают, что такого рода «фетишисты» имеют несколько аккаунтов и так просто от них не избавиться.
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