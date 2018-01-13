В Интернете появилась игра, где нужно избить мячом Трампа

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Библейские персонажи использовали современные технологии.
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Общество «Диссернет» продолжает разоблачения академиков.
Новоизбранному президенту США Дональду Трампу пришлось избавиться от своего смартфона на базе Android. Такое расположение поступило Дональду Трампу от
Прокуратура в США запретила Дональду Трампу закрывать основанный им благотворительный фонд под наименованием Donald J. Trump Foundation. Информация об этом
Российская сборная по хоккею с мячом в очередной раз стала чемпионом мира. Следует отметить, что данная победа стала уже восьмой.