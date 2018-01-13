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| | В Интернете появилась игра, где нужно избить мячом Трампа

В Интернете появилась игра, где нужно избить мячом Трампа

Сегодня, 14:23
В Интернете появилась игра, где нужно избить мячом лидера США Дональда Трампа. Автором приложения является Джейсон Массон, как сообщает HotGeo.

В Интернете появилась игра, где нужно избить мячом Трампа

 

Стилистика разработки напоминает игры на приставках из девяностых. Название – Dunk on Trump. Геймеры, играя за баскетболиста, могут попробовать совершить бросок слэм-данк, а также попасть мячом по Дональду Трампу.

В Интернете появилась игра, где нужно избить мячом Трампа

 

Стоит отметить, что игрой в стандартном понимании Dunk on Trump не является. Там не получится набрать очки или перейти на новый уровень, отсутствует сюжет или количество жизней. Необходимо только, нажимая на пробел, бить мячом по президенту США. Как отмечают политологи, уровень доверия к Трампу среди американцев резко понизился, а учёные даже решили изучать из-за него, почему избирателей привлекают люди с нездоровой психикой.

Ирина Летинская
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