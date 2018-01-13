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| | В Google Play детям показывают порно-рекламу с Ким Кардашьян

В Google Play детям показывают порно-рекламу с Ким Кардашьян

Сегодня, 11:39
Фирма, специализирующаяся на обнаружении и нейтрализации вредоносных программ под названием Check Point, обнаружила в Google Play ряд приложений, который содержит в себе вирусную рекламу порнографического характера. В частности, под угрозой оказались дети, которым показывают видео с голой Ким Кардашьян.

В Google Play детям показывают порно-рекламу с Ким Кардашьян

 

По заявлению специалистов из Check Point, злоумышленники внедряли вирусную рекламу с весьма «взрослым» содержанием преимущественно в приложения, которые могут быть интересны детям. Создатели вируса подметили, что дети чаще всего нажимают на рекламные баннеры, всплывающие в игре. Чтобы как можно скорее вернуться в игровой процесс. Всего специалистами интернет-безопасности было изъято порядка 60 программ и игр, распространяющихся в онлайн-сервисе цифровой дистрибуции Google Play.

Эксперты заметили, что в некоторых случаях вирус демонстрировал откровенные баннеры, в том числе и с изображением обнаженной Ким Кардашьян, а также требовал ввести номер мобильного телефона, или предлагал воспользоваться платными услугами, предоставив свои банковские данные. Специалисты считают, что вирус, или его модификация могут вскоре вернуться, поэтому эксперты в онлайн-безопасности продолжают мониторинг сервиса.
Александр Вест
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