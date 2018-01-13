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| | «ВКонтакте» в США снова внесли в список пиратских сайтов

«ВКонтакте» в США снова внесли в список пиратских сайтов

Сегодня, 11:53
Российскую социальную сеть " ВКонтакте" в Америке вновь добавили в перечень пиратских, и предъявляют в действии беззаконного действия.

«ВКонтакте» в США снова внесли в список пиратских сайтов

 

По мнению ведомства США, социальная сеть "ВКонтакте" остается сетью, которая нарушает права интеллектуальной собственности, что через нее производится множество хакерских нападений и прохождения нежеланной информации. Внесение социальной сети в перечень пиратских, не влечет за собой санкций или наложения штрафов. Авторы утверждают, что сеть служит замечательной платформой для снабжения и совместной деятельности как культурного, так и коммерческого. Также эта сеть очень пользуется спросом среди подписчиков и комментарии о ней только положительные.

Напомним, что в этот реестр также проследовали торрент-трекер Rutracker.org и Rapidgator.net, онлайн-кинотеатр kinogo.cc, какие в так или иначе, не угодили министерству торговли Америки.
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