«ВКонтакте» в США снова внесли в список пиратских сайтов

Российскую социальную сеть " ВКонтакте" в Америке вновь добавили в перечень пиратских, и предъявляют в действии беззаконного действия.

По мнению ведомства США, социальная сеть "ВКонтакте" остается сетью, которая нарушает права интеллектуальной собственности, что через нее производится множество хакерских нападений и прохождения нежеланной информации. Внесение социальной сети в перечень пиратских, не влечет за собой санкций или наложения штрафов. Авторы утверждают, что сеть служит замечательной платформой для снабжения и совместной деятельности как культурного, так и коммерческого. Также эта сеть очень пользуется спросом среди подписчиков и комментарии о ней только положительные.Напомним, что в этот реестр также проследовали торрент-трекер Rutracker.org и Rapidgator.net, онлайн-кинотеатр kinogo.cc, какие в так или иначе, не угодили министерству торговли Америки.