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| | Uber нашла способ защитить информацию от полиции

Uber нашла способ защитить информацию от полиции

Вчера, 20:20
Компания Uber рассказала о программе для защиты данных от правоохранителей. Об этом передают СМИ со ссылкой на собственных информаторов.

Uber нашла способ защитить информацию от полиции

 

Знаменитый перевозчик создал интересный метод спасти персональные сведения во время посещений офисов сотрудникам и полиции. Uber уже достаточное число раз удаленно отключили компьютеры в заграничных штаб-квартирах для защиты информации от стражей правопорядка. Такая система применяется последние три год во Франции, Бельгии, Голландии и иных государствах.

Специальный отдел Uber по звонку о приближении полиции удаленно блокирует  все компьютеры в тех офисах, которые находятся за рубежом, в результате чего проверка уходит ни с чем. Дело в программе Ripley. Она позволяет на расстоянии менять пароли на PC, в итоге чего получить данные незванным гостям становится нереально.
Никита Готский
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