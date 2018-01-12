Uber нашла способ защитить информацию от полиции

Компания Uber рассказала о программе для защиты данных от правоохранителей. Об этом передают СМИ со ссылкой на собственных информаторов.

Никита Готский

Знаменитый перевозчик создал интересный метод спасти персональные сведения во время посещений офисов сотрудникам и полиции. Uber уже достаточное число раз удаленно отключили компьютеры в заграничных штаб-квартирах для защиты информации от стражей правопорядка. Такая система применяется последние три год во Франции, Бельгии, Голландии и иных государствах.Специальный отдел Uber по звонку о приближении полиции удаленно блокирует все компьютеры в тех офисах, которые находятся за рубежом, в результате чего проверка уходит ни с чем. Дело в программе Ripley. Она позволяет на расстоянии менять пароли на PC, в итоге чего получить данные незванным гостям становится нереально.