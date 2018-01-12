Endorphina выпустила первый слот Little Panda в этом году

Endorphina выпустила первый в текущем году слот Little Panda. Благодаря 1024 призовым линиям, геймеры сочли этот контент уникальным и лучшим в своем жанре.

Дарья Светозарова

Преимуществом новой игры является выплата вознаграждений по всем связанным символам и барабанам, независимо от их местоположения. Интерфейс новой игры выдержан в азиатском стиле, что оправдывает называние Little Panda.Представитель маркетингового отдела компании Люси Кадлецова прокомментировала новинку. Она сообщила, что благодаря привлекательному геймплею, игроки надолго остаются «прикованными» к слоту. Эксперты отмечают, что в игре появилась новая математика, которая будет оценена геймерами по достоинству. Представители Endorphina пообещали в феврале выпустить еще один слот. Презентация очередной новинки состоится на ICE Totally Gaming 2018. Еще одной особенностью «Маленькой панды» является направление гейма – игра идет слева направо.