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| | Endorphina выпустила первый слот Little Panda в этом году

Endorphina выпустила первый слот Little Panda в этом году

Вчера, 20:11
Endorphina выпустила первый в текущем году слот Little Panda. Благодаря 1024 призовым линиям, геймеры сочли этот контент уникальным и лучшим в своем жанре.

Endorphina выпустила первый слот Little Panda в этом году

 

Преимуществом новой игры является выплата вознаграждений по всем связанным символам и барабанам, независимо от их местоположения. Интерфейс новой игры выдержан в азиатском стиле, что оправдывает называние Little Panda.

Представитель маркетингового отдела компании Люси Кадлецова прокомментировала новинку. Она сообщила, что благодаря привлекательному геймплею, игроки надолго остаются «прикованными» к слоту. Эксперты отмечают, что в игре появилась новая математика, которая будет оценена геймерами по достоинству. Представители Endorphina пообещали в феврале выпустить еще один слот. Презентация очередной новинки состоится на ICE Totally Gaming 2018. Еще одной особенностью «Маленькой панды» является направление гейма – игра идет слева направо.
Дарья Светозарова
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