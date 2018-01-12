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| | "Яндекс" бесплатно стал показывать популярные фильмы

"Яндекс" бесплатно стал показывать популярные фильмы

Вчера, 21:40
"Яндекс" бесплатно покажет фильмы на первой странице. Позже компания намерена заработать на демонстрации кинокартин.

"Яндекс" бесплатно стал показывать популярные фильмы

 

Отечественная фирма "Яндекс" покажет пользователям на ведущей странице фильмы и сериалы, при этом абсолютно бесплатно. Тем не менее, спустя определенное время интернет-гигант станет брать за это деньги.

Запуск собственного онлайн-кинотеатра подтвердил один из руководителе "Яндекса". Так, сообщается о приобретении прав на тысячи самых популярных кинолент, сериалов и мультфильмов. Известно, что спустя время библиотека будет расширяться. В компании отбирают контент, которые более всего востребован у людей. Вскоре корпорация введет платную подписку на просмотр видеофайлов.

О желании "Яндекса" разработать свой интернет-кинотеатр, доступный в Сети, на смартфонах и "умных" телевизорах сообщалось еще осенью прошедшего года. Недавно "Яндекс" выделил некоторые медиасервисы в отдельную структуру.
Никита Готский
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