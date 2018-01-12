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| | Burger King в новой провокационной рекламе шутит над смертной казнью

Burger King в новой провокационной рекламе шутит над смертной казнью

Сегодня, 12:50
Достаточно рискованный ролик запустили представители компании Burger King. Несколько ранее он появился на просторах YouTube. В качестве сюжетной основы, в нем обыгрывается смертная казнь, что некоторым пользователям показалось весьма оскорбительным.
 

Burger King в новой провокационной рекламе шутит над смертной казнью

 

Ролик был разработан представителями французского отделения фастфуда. В ролике фигурирует приговоренный к смертной казни бородатый заключенный, который перед исполнением высшей меры наказания в качестве последнего ужина заказывает себе воппер. Однако, в результате оказывается, что воппер вызывает сильное желание и аппетит не у него одного.
 
Несмотря на весьма рисковую тему и присутствие в ролике достаточно мрачной тюремной тематики и даже настоящего электрического стула, заканчивается все на положительной ноте.
 
 
Вероятнее всего, в разработавшем рекламу агентстве Buzzman решили, что во Франции резонанса и отрицательных ассоциаций ролик не вызовет, ведь смертная казнь там была отменена еще в начале 80 годов. Однако, если учитывать все промо-акции от Burger King, то можно понять, что провокационная реклама это их конек и они используют его регулярно.

Николай Офицеров
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