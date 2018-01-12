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| | Часть официальных порталов Ростова неожиданно прекратила свою работу

Часть официальных порталов Ростова неожиданно прекратила свою работу

Сегодня, 09:51
Большая часть интернет-порталов Ростовской области 12 января перестала отвечать, неожиданно столкнувшись с проблемами, суть которых не удалось установить в кратчайшие сроки. В результате граждане начали искать ответы относительно данной проблемы на различных форумах города.
 

Часть официальных порталов Ростова неожиданно прекратила свою работу

 

На экранах в этот момент высвечивается сообщение о том, что в серверном оборудовании проводятся профилактические работы, потому работы нескольких официальных порталов вынужденно приостановлена.
 
«Уважаемые пользователи портала! Уведомляем Вас, что в связи с работами, связанными с профилактической обработкой серверного оборудования вплоть до 14 часов 12.01.2018 была временно приостановлена работа официального порталов: «Благоустройство города», «Активный ростовчанин», «Интернет-приемная». Приносим свои извинения за доставленные неудобства», - говорится в уведомлении, связанном с недоступностью определенных сервисов.
 
Некоторые жители Ростова уже беспокоятся о том, что это связано с хакерскими атаками, которые неоднократно предсказывали в большом количестве на 2018 год и одной из ключевых целей для кибермошенников была как раз-таки Россия.

Николай Офицеров
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