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| | Цукерберг предупредил о грядущих изменениях в ленте Facebook

Цукерберг предупредил о грядущих изменениях в ленте Facebook

Сегодня, 08:53
Марк Цукерберг, основавший самую популярную социальную сеть в мире, рассказал об изменениях. Которые в скором времени произойдут в ленте новостей Facebook. По заверениям Марка, специалистам вновь пришлось изменить алгоритм появления новостей.

Цукерберг предупредил о грядущих изменениях в ленте Facebook

 

Цукерберг объяснил, что очередное изменение новостного алгоритма, влияющего на формирование ленты новостей в социальной сети, обусловлено тем, что в компании намерены в значительной степени уменьшить всевозможную рекламу и увеличить появление в ленте публикаций от друзей и родственников пользователей. По словам Марка, от пользователей Facebook в компанию поступало большое количество запросов относительно изменения работы новостной ленты.

Пользователи жаловались на то, что из-за рекламных сообщений и новостей от публичных сообществ в их ленте довольно тяжело отыскать публикации их родственников и друзей. Цукерберг пояснил, что грядущие изменения в ленте новостей будут побуждать людей к увеличению взаимодействия между собой.
Александр Вест
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