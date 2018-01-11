Эксперты узнали, как прочитать чужие сообщения в WhatsApp

На конференции по безопасности, которая прошла в Цюрихе немецкие эксперты заявили о том, что мессенджер WhatsApp имеет серьезные проблемы. Каждый юзер, получивший доступ к серверам, способен добавлять новых участников в общий чат, чтобы прочитать чужие сообщения.

Домбровский Сергей

В результате пользователи получают возможность читать чужую переписку без ведома администратора ресурса. Ранее специалисты из Германии сообщали сотрудникам WhatsApp о существующей проблеме, программисты частично исправили положение дел, но полностью не обезопасили юзеров от утечки информации. Представители компании Facebook, владеющей мессенджером, заявили, что участники скрытого чата получают сообщение о присоединении дополнительных пользователей. Они самостоятельно решают, открывать им доступ к переписке или нет.В WhatsApp прекращается поддержка устройств со старым программным обеспечением. В связи с этим, мессенджер станет недоступным для ряда устройств. Руководители ресурса намерены вводить ограничения постепенно.